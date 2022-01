“Adesso esci e ci pensi per bene”. C’è posta per te, colpo di scena tra Luigi e Carmen (Di domenica 23 gennaio 2022) Una storia controversa quella raccontata da Maria De Filippi a C’è posta per te. Protagonisti della vicenda: Carmen, 19 anni e Luigi, il papà della ragazza. Da tre anni i due non si parlano. Alla base di tutto la separazione dei genitori della ragazza e la successiva battaglia legale: Luigi da anni non paga gli alimenti alle prime due figlie in quanto avrebbe problemi economici. “Era la mamma che mi diceva di venire da te a chiedere i soldi, ero piccola”, ha raccontato la giovane. Ma il padre non ha mostrato nessun segno di comprensione: “Non mi hai fatto nemmeno gli auguri a diciotto anni”, ha aggiunto Carmen, lasciando sbigottita la padrona di casa. A questo punto Maria ha iniziato a parlare al padre della ragazza come fosse un ragazzino. La conduttrice ha cercato di spiegare a ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 23 gennaio 2022) Una storia controversa quella raccontata da Maria De Filippi a C’èper te. Protagonisti della vicenda:, 19 anni e, il papà della ragazza. Da tre anni i due non si parlano. Alla base di tutto la separazione dei genitori della ragazza e la successiva battaglia legale:da anni non paga gli alimenti alle prime due figlie in quanto avrebbe problemi economici. “Era la mamma che mi diceva di venire da te a chiedere i soldi, ero piccola”, ha raccontato la giovane. Ma il padre non ha mostrato nessun segno di comprensione: “Non mi hai fatto nemmeno gli auguri a diciotto anni”, ha aggiunto, lasciando sbigottita la padrona di casa. A questo punto Maria ha iniziato a parlare al padre della ragazza come fosse un ragazzino. La conduttrice ha cercato di spiegare a ...

