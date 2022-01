Zoë Saldana mostra quanto è difficile rimuovere il make-up di Gamora (Di sabato 22 gennaio 2022) L’universo Marvel è intricatissimo ed è uno dei più complessi mai realizzati, ma regala tantissime soddisfazioni. In attesa di scoprire ad esempio cosa combineranno i Guardiani della galassia nel prossimo film – il terzo per la precisione – l’attrice che interpreta Gamora, Zoë Saldana, ha raccontato i retroscena della sua trasformazione total green. L’attrice ha … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 22 gennaio 2022) L’universo Marvel è intricatissimo ed è uno dei più complessi mai realizzati, ma regala tantissime soddisfazioni. In attesa di scoprire ad esempio cosa combineranno i Guardiani della galassia nel prossimo film – il terzo per la precisione – l’attrice che interpreta, Zoë, ha raccontato i retroscena della sua trasformazione total green. L’attrice ha … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

statodelsud : Guardiani della Galassia 3, Zoe Saldana è Gamora in un video backstage - Pino__Merola : Guardiani della Galassia 3, Zoe Saldana è Gamora in un video backstage - SalvatoreMaior3 : RT @SkyTG24: Guardiani della Galassia 3, Zoe Saldana è Gamora in un video backstage - SkyTG24 : Guardiani della Galassia 3, Zoe Saldana è Gamora in un video backstage - badtasteit : #GuardianidellaGalassia3: #ZoeSaldana si toglie il trucco di #Gamora in un ironico video -