Volley, Perugia-Busto Arsizio in tv oggi: orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2021/2022 (Di sabato 22 gennaio 2022) Tutto pronto per Bartoccini Fortinfissi Perugia-Unet E-Work Busto Arsizio, partita valevole per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie A1 Femminile 2021/2022. Le perugine di coach Cristofani, al momento ultime in classifica, vanno a caccia di punti importanti in ottica salvezza. Dall'altra parte della rete ci saranno però le Farfalle di coach Musso, quinte in classifica e con la possibilità di salire provvisoriamente al terzo posto. Chi conquisterà la vittoria? L'appuntamento è per le ore 20.30 di sabato 22 gennaio al Pala Barton di Perugia. Di seguito le informazioni per vedere la partita in diretta tv e streaming. CALENDARIO 16^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTO Serie A1 Femminile 2021/2022.

