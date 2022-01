Ultime Notizie Roma del 22-01-2022 ore 11:10 (Di sabato 22 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio si apre un fine settimana di incontri trattative tra i partiti in vista del primo voto per scegliere il nuovo presidente della Repubblica è previsto per lunedì Silvio Berlusconi dovrebbe sciogliere la sua riserva è il centro-destra riunirà un vertice in giornata sul tavolo ci sono tre ipotesi Mario Draghi cui destini si intrecciano con quelli del governo Mattarella bis e poi nome di Pier Ferdinando Casini Salvini sprona gli alleati vede anche Bossi Renzi riunisce i grandi elettori di Italia viva inclini alla scheda Bianca la prima volta una quarantina di grandi lettori i positivi al covid potranno votare in un drive-in allestito nel parcheggio della camera tra 37 misure sanitarie rallenta la curva dei contagi covid e secondo il GPS ma intanto alla luce del ... Leggi su romadailynews (Di sabato 22 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio si apre un fine settimana di incontri trattative tra i partiti in vista del primo voto per scegliere il nuovo presidente della Repubblica è previsto per lunedì Silvio Berlusconi dovrebbe sciogliere la sua riserva è il centro-destra riunirà un vertice in giornata sul tavolo ci sono tre ipotesi Mario Draghi cui destini si intrecciano con quelli del governo Mattarella bis e poi nome di Pier Ferdinando Casini Salvini sprona gli alleati vede anche Bossi Renzi riunisce i grandi elettori di Italia viva inclini alla scheda Bianca la prima volta una quarantina di grandi lettori i positivi al covid potranno votare in un drive-in allestito nel parcheggio della camera tra 37 misure sanitarie rallenta la curva dei contagi covid e secondo il GPS ma intanto alla luce del ...

Advertising

fanpage : Ultim'ora L’Austria approva l'obbligo vaccinazione: entrerà in vigore il 4 febbraio, è il primo Paese europeo a fa… - Corriere : L’Austria approva l’obbligo del vaccino: è il primo Paese in Ue - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 192.320 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, 380 le vittime. Dati in calo. Tasso di positività al 16… - cremaonline : #Capergnanica: sabato 29 gennaio genitori a scuola di scrittura clicca il link per i dettagli… - junews24com : Calciomercato Juve, Tuchel chiama l'obiettivo: Cherubini anticipato? - -