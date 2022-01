Traffico Roma del 22-01-2022 ore 15:30 (Di sabato 22 gennaio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio è ben trovati dalla redazione Ci sono code di 3 chilometri sulla Cassia Veientana all’altezza di Formello procedendo verso Cesano sempre fuori il raccordo troviamo fila in via Cassia da rapporto alla Giustiniana in direzione di quest’ultima all’interno dell’accordo invece è molto Traffico nell’area di San Giovanni qui iniziata alle 15 una manifestazione che terminerà alle 18 non si escludono oltre ai rallentamenti anche le deviazioni file sulla Appia Pignatelli tra vicolo della Basilica e via di Cecilia metella In quest’ultima direzione mentre un incidente è segnalato dalla polizia locale presso la circonvallazione Ostiense all’altezza del Ponte settimia spizzichino infine ancora alti livelli di smog nella capitale proseguono per questo fino a domani le limitazioni per i veicoli più inquinanti in fascia verde Ciò ... Leggi su romadailynews (Di sabato 22 gennaio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio è ben trovati dalla redazione Ci sono code di 3 chilometri sulla Cassia Veientana all’altezza di Formello procedendo verso Cesano sempre fuori il raccordo troviamo fila in via Cassia da rapporto alla Giustiniana in direzione di quest’ultima all’interno dell’accordo invece è moltonell’area di San Giovanni qui iniziata alle 15 una manifestazione che terminerà alle 18 non si escludono oltre ai rallentamenti anche le deviazioni file sulla Appia Pignatelli tra vicolo della Basilica e via di Cecilia metella In quest’ultima direzione mentre un incidente è segnalato dalla polizia locale presso la circonvallazione Ostiense all’altezza del Ponte settimia spizzichino infine ancora alti livelli di smog nella capitale proseguono per questo fino a domani le limitazioni per i veicoli più inquinanti in fascia verde Ciò ...

