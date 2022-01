Traffico Roma del 22-01-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 22 gennaio 2022) Luceverdepartita la redazione situazione delregolare sulle strade dinessun impedimento sul grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24-teramo che città sono possibili di viaggi per una manifestazione dalle 10 alle 14 in Piazza dei Santi Apostoli divieto di transito sulla panoramica per lavori di pulitura dalle 7 alle 12 tra via Trionfale Piazzale Clodio in direzione di quest’ultimo Tra l’altro la pressione con presenza di polveri sottili di inquinamento atmosferico fino a domenica 23 gennaio nella fascia verde aiutata pertanto la circolazione dei veicoli più inquinanti dalle 730 alle 20-30 per moto e motorini Euro 0 1 auto benzina Euro 2 dalle 730 alle 10:30 e dalle 16:30 alle 20:30 dopo anche i diesel Euro 3 per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito ...