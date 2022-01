Tra Ffp2 e quarantene è caos nelle scuole. “Protocolli da rivedere”. Parla il deputato M5S, Vacca: “Si riducano i giorni di quarantena” (Di sabato 22 gennaio 2022) Bene, ma non benissimo. Così si potrebbe sintetizzare lo stato dell’arte della scuola italiana a due anni dallo scoppio della pandemia. Se è vero che il ministro Bianchi non ha mai “messo in discussione il principio per cui le scuole devono rimanere aperte” (leggi l’articolo), è altrettanto vero che al momento troppe cose non funzionano, come spiega chiaramente il deputato M5S Gianluca Vacca. Onorevole, partiamo da principio però. Sono passati due anni di pandemia e l’istituzione che pare soffrire maggiormente è la scuola. Perché? Le ragioni sono tante. Si parte dal fatto che tra i giovanissimi la campagna vaccinale è iniziata più tardi. C’è voluto molto tempo a far comprendere l’importanza della didattica in presenza, dall’inizio della pandemia abbiamo avuto fasi in cui gli enti locali procedevano autonomamente alle chiusure. La ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 22 gennaio 2022) Bene, ma non benissimo. Così si potrebbe sintetizzare lo stato dell’arte della scuola italiana a due anni dallo scoppio della pandemia. Se è vero che il ministro Bianchi non ha mai “messo in discussione il principio per cui ledevono rimanere aperte” (leggi l’articolo), è altrettanto vero che al momento troppe cose non funzionano, come spiega chiaramente ilM5S Gianluca. Onorevole, partiamo da principio però. Sono passati due anni di pandemia e l’istituzione che pare soffrire maggiormente è la scuola. Perché? Le ragioni sono tante. Si parte dal fatto che tra i giovanissimi la campagna vaccinale è iniziata più tardi. C’è voluto molto tempo a far comprendere l’importanza della didattica in presenza, dall’inizio della pandemia abbiamo avuto fasi in cui gli enti locali procedevano autonomamente alle chiusure. La ...

