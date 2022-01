Tonga | scatta l' allarme marea nera in Peru'

(Di sabato 22 gennaio 2022) Seimila barili di petrolio in mare e un'ondache sta provocando enormi danni all'ecosistema delle costeviane non lontano dalla capitale Lima: sono arrivati fin qui, a diecimila chilometri di ...

Ultime Notizie dalla rete : Tonga scatta

... sono arrivati fin qui, a diecimila chilometri di distanza, i danni dello tsunami seguito all'eruzione adel vulcano sottomarino Hunga. Il 15 gennaio era in corso un trasferimento di ......quelle per i parlamentari positivi al covid Matera stamattina partecipa al plenum del CSMl'...NOCS i primi aerei che trasportano aiuti d'emergenza sono decollati dalla strada per le isole...Seimila barili di petrolio in mare e un'onda nera che sta provocando enormi danni all'ecosistema delle coste peruviane non lontano dalla ...Nel frattempo continuano ad arrivare aiuti a Tonga. Intanto a Tonga continuano ad arrivare aiuti umanitari da vari Paesi. Anche la Gran Bretagna ha annunciato che la partenza della sua HMS Spey e inta ...