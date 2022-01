The Voice Senior 2: il vincitore è del team Gigi D’Alessio, ecco chi è Annibale Giannarelli (Di sabato 22 gennaio 2022) Dopo due mesi di esibizioni di ogni tipo, la seconda edizione di The Voice Senior ha finalmente eletto il suo vincitore: si tratta di Annibale Giannarelli, il concorrente del team di Gigi D’Alessio che si era contraddistinto fin dalla sua pima audizione per la sua storia fatta di umiltà. L’uomo ha trionfato al televoto finale conquistando il 44.1% delle preferenze superando al ballottaggio finale gli altri tre sfidanti Walter Sterbini, Claudia Arvati e Marcella Di Pasquale. Con i suoi 73 anni, Annibale Giannarelli si candida ad essere in assoluto il vincitore più anziano di un talent show italiano. Alle Blind Audition, l’uomo si era già raccontato rivelando che nell’ambiente musicale erano noto come ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 22 gennaio 2022) Dopo due mesi di esibizioni di ogni tipo, la seconda edizione di Theha finalmente eletto il suo: si tratta di, il concorrente deldiche si era contraddistinto fin dalla sua pima audizione per la sua storia fatta di umiltà. L’uomo ha trionfato al televoto finale conquistando il 44.1% delle preferenze superando al ballottaggio finale gli altri tre sfidanti Walter Sterbini, Claudia Arvati e Marcella Di Pasquale. Con i suoi 73 anni,si candida ad essere in assoluto ilpiù anziano di un talent show italiano. Alle Blind Audition, l’uomo si era già raccontato rivelando che nell’ambiente musicale erano noto come ...

Ultime Notizie dalla rete : The Voice Annibale Giannarelli vince The Voice Senior: Fivizzano in festa Fivizzano, 22 gennaio 2022 - Annibale Giannarelli da Sassalbo, frazione di Fivizzano, vince The Voice Senior , la grande sfida tra cantanti sopra i sessant'anni. Vince Annibale Artisti che emozionano, visti anche i grandi ascolti del programma. La Toscana è dunque ancora sugli scudi dopo la ...

Annibale Giannarelli, finalista The Voice Senior 2022/ D'Alessio commosso perché... Annibale Giannarelli è forse il favorito numero uno alla vittoria finale di The Voice Senior. Questa sera canta il celebre pezzo di Frank Sinatra, My Way, sorprendendo tutti i coach. 'Lui personalizza ogni cosa, entra ed esce del tempo. Lo ringrazio per avermi scelto. E' una ...

Russell Russell, chi è il finalista The Voice Senior 2022/ Clementino lancia il suo pupillo verso la vittoria Il Sussidiario.net The Voice Senior 2: il vincitore è del team Gigi D’Alessio, ecco chi è Annibale Giannarelli Dopo due mesi di esibizioni di ogni tipo, la seconda edizione di The Voice Senior ha finalmente eletto il suo vincitore: si tratta di Annibale Giannarelli, il concorrente del Team di Gigi D’Alessio ch ...

Annibale Giannarelli vince The Voice Senior: Fivizzano in festa E' ancora la Toscana ad affermarsi nel celebre programma musicale Rai che celebra cantanti maturi in grado di emozionare ancora ...

