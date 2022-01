Raoul Bova: ecco le accuse di violenza, come e quando è successo (Di sabato 22 gennaio 2022) Persistono le accuse contro il noto attore italiano – Raoul Bova – ma, questa volta, interviene anche la moglie Rocio Morales. Gli ultimi mesi si sono rivelati particolarmente difficili da affrontare per il noto attore Raoul Bova. I fatti riguardano il 17 aprile 2019, giorno in cui (sembra) che il sex symbol abbia assunto atteggiamenti L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 22 gennaio 2022) Persistono lecontro il noto attore italiano –– ma, questa volta, interviene anche la moglie Rocio Morales. Gli ultimi mesi si sono rivelati particolarmente difficili da affrontare per il noto attore. I fatti riguardano il 17 aprile 2019, giorno in cui (sembra) che il sex symbol abbia assunto atteggiamenti L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

IlContiAndrea : Raoul Bova la prima sera, Luca Argentero (già annunciato da Dagospia) la seconda sera e Lino Guanciale nella serata… - Rosaria_r94 : RT @Cinguetterai: Altri ospiti a #Sanremo2022. A quanto si apprende, Raoul Bova dovrebbe salire sul palco la prima sera per promuovere #Do… - DGC49740861 : @OrioliPaolo Certo! Come tecnicamente io sono un figo come Raoul Bova... - likeinamovie1 : @SanremoRai arrivano tre super ospiti: Luca Argentero, Raoul Bova e Lino Guanciale #sanremo #fictionrai #raiplay … - ParliamoDiNews : Raoul Bova replica su Instagram alle accuse: risponderà anche in tribunale #raoul #bova #replica #instagram #accuse… -