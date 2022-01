Quirinale | La Russa | “Non ci è piaciuto inciso Berlusconi su avanti fino al 2023 con Draghi”

(Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – Fratelli d’Italia ”non ha espresso nessun giudizio” su Mario’, tantomeno ha posto dei veti. Lo assicura all’Adnkronos Ignazio Lasmentendo alcune ricostruzioni stampa sul vertice di centrodestra. In particolare, il vicepresidente del Senato spiega che il suo partito non ha mai auspicato che la legislatura arrivi a scadenza naturale, tant’è che pur apprezzando il “gesto di responsabilità” di Silvioche ha rinunciato all Colle, non èinvece il passaggio della nota del Cav dove il leader azzurro si augura cheresti a palazzo Chigial. ”Il vertice -spiega La- è iniziato con la lettura di un comunicato già predisposto nel qualeannunciava il ritiro. Abbiamo ...

'Noi non vogliamo Draghi al', ha detto Ignazio La, intervenendo al vertice di centrodestra, dopo l'annuncio del forfait di Berlusconi. Comunque il no a Draghi è un macigno. E avvicina ..."Noi non vogliamo Draghi al" avrebbe affermato Ignazio La, dopo l'annuncio del forfait di Berlusconi. "E' ingeneroso dire che non ce la facciamo pur avendo i numeri", le parole di La ...L'editoriale di Napoletano: tutto il Paese può consentirsi meno che di non avere più Mario Draghi né al Quirinale né a Palazzo Chigi ...Comunicato di Berlusconi al vertice di centrodestra: 'C'erano i numeri ma ho deciso passo di responsabilità nazionale' ...