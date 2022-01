Pagelle Lazio Atalanta | Demiral è un muro | Zaccagni l’unico che ci prova – VOTI

(Di sabato 22 gennaio 2022) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 23ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 23ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP:FLOP: Piccoli, Luis Alberto: Strakosha 6; Hysaj 6 (67? Lazzari 6), Luiz Felipe 6.5, Patric 6.5, Marusic 6.5; Milinkovic 6, Leiva 5.5, Luis Alberto 5 (78? Basic ng); Felipe Anderson 5.5, Immobile 5.5,6.5.: Musso 6; Djimsiti 6.5,7, Palomino 6.5; Zappacosta 6, Scalvini 5.5 (61? Maehle 6), Freuler 6, Pezzella 6; Pessina 6 (84? Sidibe ng), ...

Advertising

LazionewsEu : All'Olimpico termina 0-0 Le pagelle di #LazioAtalanta a firma del nostro direttore Paolo Cericola ?? #sslazio… - GoalItalia : MATCH REPORT - #LazioAtalanta 0-0: vince la noia, palo di Zaccagni nella ripresa ?? - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ??#FelipeAnderson tra i peggiori, ma non spicca quasi nessuno nel primo tempo di #LazioAtalanta - calciomercatoit : ??#FelipeAnderson tra i peggiori, ma non spicca quasi nessuno nel primo tempo di #LazioAtalanta - LALAZIOMIA : #Atalanta #BreakingNews #Lazio #Notizie #PagelleFantacalcio Lazio-Atalanta, voti e tabellino primo tempo: Felipe An… -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Lazio

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 23ª giornata di Serie A 2021/22:Atalanta Ledei protagonisti del match trae Atalanta, valido per la 23ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Demiral, Luiz Felipe FLOP: ...All'Olimpico parità senza reti al termine del primo tempo tra biancocelesti e nerazzurri Sarri e Gasperini © LaPresseLAZIO (4 - 3 - 3) Strakosha 6 Hysaj 6Luiz Felipe 6 Patric 6Marusic 6Milinkovic ...STRAKOSHA 6: Non ha bisogno di parate difficili, soltanto due volte l’Atalanta centra lo specchio e lo fa con tiri innocui. Nel giro palla è chiamato in causa soprattutto a inizio ...Le pagelle e il tabellino di Lazio-Atalanta, gara utile per la ventitreesima giornata di campionato, appena terminata. I dettagli.