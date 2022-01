Nathaly Caldonazzo si scontra con Soleil durante la diretta ma non va in onda (Video) (Di sabato 22 gennaio 2022) Scontro in diretta tra Nathaly Caldonazzo e Soleil Sorge: le due si sono battibeccate ma non è andato in onda durante la puntata Il Video dello scontro tra Nathaly Caldonazzo e Soleil Sorge non è stato mandato in diretta su Canale 5 ma su Canale 55 si è visto che durante la trasmissione le due si sono pizzicate. Il motivo? Il posto sul divano che permette alle due di avere più “luce”. Motivo che ha spinto la Caldonazzo a nominare Soleil Sorge. Ecco cosa ha detto durante le nomination: “Non ho mai avuto problemi con lei, ma voto Soleil perché, andati via Giacomo e Valeria c’è uno spazio enorme nel divano dov’è lei, così ... Leggi su 361magazine (Di sabato 22 gennaio 2022) Scontro intraSorge: le due si sono battibeccate ma non è andato inla puntata Ildello scontro traSorge non è stato mandato insu Canale 5 ma su Canale 55 si è visto chela trasmissione le due si sono pizzicate. Il motivo? Il posto sul divano che permette alle due di avere più “luce”. Motivo che ha spinto laa nominareSorge. Ecco cosa ha dettole nomination: “Non ho mai avuto problemi con lei, ma votoperché, andati via Giacomo e Valeria c’è uno spazio enorme nel divano dov’è lei, così ...

Advertising

361_magazine : Scontro in diretta tra Nathaly Caldonazzo e Soleil Sorge: le due si sono battibeccate ma non è andato in onda duran… - StefiAnelli : RT @badgalvale: gli unici due momenti in puntata in cui parla o la inquadrano, scatena l’inferno. ?? che concorrente pazzesca Nathaly Caldo… - Antonel45sck : RT @crudeliadevip: NATHALY CALDONAZZO HA DECISO DI PRENDERSI IL MIO CUORE E IO GLIELO DARÒ FINO ALL'ULTIMO PEZZO. CHE CONCORRENTE PAZZESCA… - neothehackerV2 : RT @debrasksk: “È una questione di luci, e di signorilità” Semplicemente NATHALY CALDONAZZO #gfvip #jerù #jessvip - spacedown4 : Nathaly Caldonazzo critica le prime donne.. ma si è vista lei da fuori? Sei la prima donna più prima donna dì tutti… -