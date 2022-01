Napoli | poliziotta libera dal servizio sventa rapina al supermercato

(Di sabato 22 gennaio 2022) Nella serata di ieri una donna ha tentato portare via la merce da undi via Pisciarelli,. Una donna si era impossessata di alcuni alimenti e stava tentando di scappare senza pagare. Quando il titolare dell’attività si è accorto di quanto stava accedendo ha provato a fermare la giovane., tentataal L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

ottopagine : Ruba al supermercato e aggredisce una poliziotta: arrestata #Napoli - cronachecampane : Napoli, ruba al supermercato e aggredisce una poliziotta: arrestata #CronacadiNapoli #GeydiDeLaCaridadDiazEscobar -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli poliziotta

La Stampa

...Ministero delle pubblica istruzione il 'O'professo'' si ritrova a Corzano in provincia di... 5 Italia 2 18:00 - MIKE & MOLLY - MOLLY SCATENATA 18:30 - MIKE & MOLLY - UN GIORNO DA18:55 ...- Madrid, la vittoria di un mondo'. Sulla morte di Biscardi è intervenuta anche Nunzia 'Nandra' Schillirò , lano vax sospesa per le sue dichiarazioni contro il governo durante la ...NAPOLI – Ieri sera un’agente del Commissariato Posillipo, libera dal servizio, mentre era all’interno di un supermercato di via Pisciarelli, è intervenuta per sedare un’animata discussione tra il tito ...Una giovane cubana irregolare prima ruba al supermercato di via Pisciarelli ad Agnano e poi aggredisce una poliziotta ...