Mediaset spegne Mediavideo | il teletext del Biscione

(Di sabato 22 gennaio 2022)chiude un altro capitolo della propria storia e lo consegna al passato. Dopo 25 anni, l’emittente televisiva delha spento, il proprio servizio di, che da alcuni giorni non risulta più consultabile. Sebbene la suddetta tipologia di servizio sia ormai da considerarsi superata, la fine dinon è sfuggita a molti attenti spettatori, che a partire dal 14 gennaio scorso hanno trovato la pagina didipriva di contenuti. Da tempo, in verità, la funzione non veniva più aggiornata con frequenza e risultava ormai in via di dismissione.nacque il 27 novembre 1997, al centro di emissione Toc di Segrate. Il servizio non era un assoluto inedito per l’azienda ...