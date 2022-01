“Lo scudetto lo vince il Napoli”: avete sentito l’azzurro? (Di sabato 22 gennaio 2022) “Lo scudetto lo vince il Napoli” queste le parole di Hirving Lozano in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Il messicano appare sicuro della qualità della rosa partenopea e crede fortemente nella vittoria del campionato. Tanti i temi trattati durante la chiacchierata ma, di sicuro, questo è risultato essere il più significativo. Lozano-Napoli Queste le parole dell’esterno azzurro in merito alla corsa al primo posto: “Giochiamo per lo scudetto, non a nascondino. Il campionato è ancora lungo. Ma siamo forti e dobbiamo guardare più in alto possibile, anche se Inter e Milan che vanno veloci. Noi possiamo reggere il confronto con l’Inter, anzi siamo più forti. Giocatore per giocatore, uomo per uomo: qui il valore è più alto”. Leggi su rompipallone (Di sabato 22 gennaio 2022) “Loloil” queste le parole di Hirving Lozano in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Il messicano appare sicuro della qualità della rosa partenopea e crede fortemente nella vittoria del campionato. Tanti i temi trattati durante la chiacchierata ma, di sicuro, questo è risultato essere il più significativo. Lozano-Queste le parole dell’esterno azzurro in merito alla corsa al primo posto: “Giochiamo per lo, non a nascondino. Il campionato è ancora lungo. Ma siamo forti e dobbiamo guardare più in alto possibile, anche se Inter e Milan che vanno veloci. Noi possiamo reggere il confronto con l’Inter, anzi siamo più forti. Giocatore per giocatore, uomo per uomo: qui il valore è più alto”.

