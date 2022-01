Liga 2021/2022, Simeone la vince coi cambi in rimonta: Atletico, dallo 0-2 al 3-2 col Valencia (Di domenica 23 gennaio 2022) L’Atletico Madrid scaccia la crisi con una clamorosa rimonta dallo 0-2 al 3-2 contro il Valencia nel match della ventesima giornata di Liga 2021/2022. Al 25? è la squadra ospite a passare in vantaggio. Guedes illumina per Musah che fredda Oblak. La reazione dei padroni di casa non c’è, anzi è il Valencia a raddoppiare con Duro che al 44? firma la rete del raddoppio. Al 57? Simeone si gioca le carte Correa e Cunha, una mossa che si rivela corretta. Poco dopo, al 64?, c’è proprio il gol del brasiliano. E nel recupero si consuma la rimonta dell’Atletico: prima è l’altro subentrato, Correa, a siglare al 91? il gol del 2-2. Ma la serata magica dei colchoneros non è finita, al 93? è Hermoso a firmare il ... Leggi su sportface (Di domenica 23 gennaio 2022) L’Madrid scaccia la crisi con una clamorosa0-2 al 3-2 contro ilnel match della ventesima giornata di. Al 25? è la squadra ospite a passare in vantaggio. Guedes illumina per Musah che fredda Oblak. La reazione dei padroni di casa non c’è, anzi è ila raddoppiare con Duro che al 44? firma la rete del raddoppio. Al 57?si gioca le carte Correa e Cunha, una mossa che si rivela corretta. Poco dopo, al 64?, c’è proprio il gol del brasiliano. E nel recupero si consuma ladell’: prima è l’altro subentrato, Correa, a siglare al 91? il gol del 2-2. Ma la serata magica dei colchoneros non è finita, al 93? è Hermoso a firmare il ...

Liga 2021/2022, Siviglia frenato dal Celta Vigo: la rimonta si ferma sul 2 - 2 Passo falso del Siviglia, che al Sanchez Pizjuan non va oltre il 2 - 2 con il Celta Vigo nell'anticipo della 22° giornata della Liga 2021/2022. Gli andalusi rischiano grosso ma riescono a rimontare nel secondo tempo conquistando così almeno un punto. Dominio però il Real Madrid capolista potrebbe allungare: le Merengues con una ...

Highlights e gol Siviglia - Celta Vigo 2 - 2, Liga 2021/2022 (VIDEO) Gli highlights e i gol di Siviglia - Celta Vigo 2 - 2 , match della ventiduesima giornata della Liga 2021/2022. Al Sanchez Pizjuan gli andalusi rimontano e trovano il pareggio nel secondo tempo con i gol di Papu Gomez e Torres tra il 71 e il 74 . Il Celta aveva trovato il doppio vantaggio sul ...

Highlights e gol Atletico Madrid-Valencia 3-2: Liga 2021/2022 (VIDEO) VIDEO - Highlights e gol di Atletico Madrid-Valencia, match della ventiduesima giornata di Liga 2021/2022: azioni salienti e reti ...

Calcio, Liga Spagnola, Atletico Madrid-Valencia 3-2: colchoneros ribaltano il match nel recupero LIGA - Incredibile match al Wanda Metropolitano. La squadra di Simeone va sotto 2-0 nel primo tempo contro il Valencia ...

