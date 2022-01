Il vertice in "dad" di Berlusconi, Meloni e Salvini (Di sabato 22 gennaio 2022) Berlusconi è a casa, circondato dalla famiglia e dai famigli, come Giorgia Meloni, con la figlia e il compagno. Matteo Salvini è in movimento, tra Milano dove ha passato il venerdì e Roma dove lo attende Enrico Letta (e la fidanzata Francesca Verdini). Quando si vedranno, probabilmente stasera alle 18, attraverso lo schermo di un computer, utilizzando la piattaforma Zoom, ecco che questi leader alla faticosa ricerca di un accordo sul Quirinale certificheranno la definitiva trasformazione della parola “incontro al vertice”. Meloni, Berlusconi e Salvini inaugurano infatti oggi la prima elezione presidenziale italiana, nella sua storia sempre preceduta e accompagnata da contatti riservati, negoziati segreti, summit consumati nelle più riposte stanze dei più inaccessibili ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 22 gennaio 2022)è a casa, circondato dalla famiglia e dai famigli, come Giorgia, con la figlia e il compagno. Matteoè in movimento, tra Milano dove ha passato il venerdì e Roma dove lo attende Enrico Letta (e la fidanzata Francesca Verdini). Quando si vedranno, probabilmente stasera alle 18, attraverso lo schermo di un computer, utilizzando la piattaforma Zoom, ecco che questi leader alla faticosa ricerca di un accordo sul Quirinale certificheranno la definitiva trasformazione della parola “incontro al”.inaugurano infatti oggi la prima elezione presidenziale italiana, nella sua storia sempre preceduta e accompagnata da contatti riservati, negoziati segreti, summit consumati nelle più riposte stanze dei più inaccessibili ...

