Grillo indagato, ecco le 13 frasi che devono far vergognare il M5S (Di sabato 22 gennaio 2022) Il reato di traffico di influenze è un assurdo, sia come è stato pensato nel 2012 dall’allora ministro Severino con l’approvazione anche di Forza Italia, sia come è stato modificato, nel 2019, dal ministro Bonafede. Come l’abuso di ufficio, come il concorso esterno in associazione mafiosa (in realtà mai stabilito da una norma positiva), come il voto di scambio. Tutti reati buoni per un titolo di giornale e per distinguere i virtuosi dai mascalzoni durante i dibattiti parlamentari che ne hanno visto la nascita. Ora che c’è incappato anche Beppe Grillo per i suoi rapporti con l’armatore Vincenzo Onorato, che ancora deve allo Stato 180 milioni, i grillini tacciono, il Fatto non titola, i moralisti si accucciano. Leggete questo breve e non esaustivo elenco delle loro grida moraliste, quando ad essere indagati erano i cattivi, cioè tutti gli altri, esclusi i grillini. Nel ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 22 gennaio 2022) Il reato di traffico di influenze è un assurdo, sia come è stato pensato nel 2012 dall’allora ministro Severino con l’approvazione anche di Forza Italia, sia come è stato modificato, nel 2019, dal ministro Bonafede. Come l’abuso di ufficio, come il concorso esterno in associazione mafiosa (in realtà mai stabilito da una norma positiva), come il voto di scambio. Tutti reati buoni per un titolo di giornale e per distinguere i virtuosi dai mascalzoni durante i dibattiti parlamentari che ne hanno visto la nascita. Ora che c’è incappato anche Beppeper i suoi rapporti con l’armatore Vincenzo Onorato, che ancora deve allo Stato 180 milioni, i grillini tacciono, il Fatto non titola, i moralisti si accucciano. Leggete questo breve e non esaustivo elenco delle loro grida moraliste, quando ad essere indagati erano i cattivi, cioè tutti gli altri, esclusi i grillini. Nel ...

