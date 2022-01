Gianni Di Marzio e l’eterna grandezza della Mano di dio

(Di sabato 22 gennaio 2022) Gli smile, sempre, per sorridere, comunque, anche dopo i suoi meravigliosi ottant’anni, nell’ora più buia dell’ultimo Natale.Dirispondeva così: un volto sorridente, le braccia protese in un abbraccio virtuale, due cuori al posto degli occhi e un grande testone di Babbo Natale. Oggise n’è andato, aveva 82 anni. Era un uomo speciale, per tutto un insieme di cose. E resterà il primo italiano ad aver messo gli occhi su Diego Armando Maradona. Forse poteva farlo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Calcio italiano in lutto per la scomparsa diDi, ex allenatore e dirigente oltre che opinionista sportivo. A darne l'annuncio, il figlio Gianluca con un post su Twitter: 'E adesso potrai finalmente allenarlo il tuo caro amato Diego.diè morto: calcio in luttoDi, 82 anni, giornalista ed ex allenatore e' morto questa notte. Aveva avuto un'ottima carriera da allenatore e negli anni '70 porto' il ...TORRE DEL GRECO (NA). Oggi pomeriggio il tecnico della Turris, Bruno Caneo, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della ...Si torna in campo. A distanza di un mese e con qualche defezione di troppo, ma la Turris è pronta e vuol continuare e consolidare l’esaltante percorso avviato nel girone ...