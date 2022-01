Gianluigi Paragone positivo al Covid | «Non ho sintomi Quirinale? Non so se voterò»

Advertising

globalistIT : - TommyBrain : Lo scontro tra Gianluigi Paragone e Selvaggia Lucarelli: A Lucare', vai alla sostanza , Stai ...' - IacobellisT : Lo scontro tra Gianluigi Paragone e Selvaggia Lucarelli: +A Lucare', vai alla sostanza+, +Stai ...' - TommyBrain : Lo scontro tra Gianluigi Paragone e Selvaggia Lucarelli: A Lucare', vai alla sostanza , Stai ...' - IacobellisT : Lo scontro tra Gianluigi Paragone e Selvaggia Lucarelli: +A Lucare', vai alla sostanza+, +Stai ...' -

Ultime Notizie dalla rete : Gianluigi Paragone

22 gen 16:15: "Sono positivo al Covid, non so se andrò a votare" Il senatoreè positivo al Covid e non sa ancora se lunedì sarà a Roma a votare per il capo dello Stato. L'...22 gen 16:15: "Sono positivo al Covid, non so se andrò a votare" Il senatoreè positivo al Covid e non sa ancora se lunedì sarà a Roma a votare per il capo dello Stato. L'...Il senatore Gianluigi Paragone, ex Movimento 5 Stelle e ora esponente di Italexit, noto per le sue posizioni no-vax e lui stesso non vaccinato, è risultato positivo al Covid.Il leader di Forza Italia "frena" Mario Draghi: deve rimanere a Palazzo Chigi. Dal Nazareno chiedono candidato super partes ...