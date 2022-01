"GF Vip", scontro in studio tra Aldo Montano e Alex Belli: "Sei un uomo piccolo così" (Di sabato 22 gennaio 2022) Attimi di tensione nello studio del 'Grande Fratello Vip' , che durante una pausa pubblicitaria è teatro di un nuovo scontro tra Alex Belli e Aldo Montano . 'Se mi provochi, io di conseguenza rispondo. Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 22 gennaio 2022) Attimi di tensione nellodel 'Grande Fratello Vip' , che durante una pausa pubblicitaria è teatro di un nuovotra. 'Se mi provochi, io di conseguenza rispondo.

Advertising

blogtivvu : Le luci del GF Vip mettono in ombra Nathaly, lo scontro con Soleil: cosa è successo dopo la diretta – VIDEO - infoitcultura : Gf Vip, Aldo Montano scontro infuocato con Alex: «Gli do un calcio nel sedere». Belli abbandona lo studio - infoitcultura : Gf Vip, Aldo Montano scontro infuocato con Alex: «Gli do un calcio nel sedere». Belli abbandona lo studio - lucadianasite : RT @redazionerumors: Grande Fratello Vip, nuovo scontro tra Alex Belli e Delia Duran… e tra i due litiganti Soleil gode #GFvip #soleil #tea… - ParliamoDiNews : Grande Fratello Vip, nuovo scontro tra Alex Belli e Delia Duran #fratello #scontro #alex #belli #delia #duran -