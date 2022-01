GF Vip, Alex Belli molla Delia Duran su Twitter! (Di sabato 22 gennaio 2022) Alex Belli e Delia Duran - GFVIP Nuovo colpo di scena – a dire il vero abbastanza prevedibile! – nella soap “artistica” del Grande Fratello Vip che vede come protagonisti l’espulso Alex Belli, la nuova concorrente e “moglie” dell’uomo Delia Duran e la presunta “terza incomoda” Soleil Sorge. Attraverso un post social, l’ex divo di CentoVetrine ha deciso (apparentemente) di mettere fine alla sua unione, garantendosi di fatto degli ulteriori blocchi nella diretta del reality in programma per lunedì prossimo. “Amore mio. Mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me. So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme per conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito delle tue parole. Pertanto mi ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 22 gennaio 2022)- GFVIP Nuovo colpo di scena – a dire il vero abbastanza prevedibile! – nella soap “artistica” del Grande Fratello Vip che vede come protagonisti l’espulso, la nuova concorrente e “moglie” dell’uomoe la presunta “terza incomoda” Soleil Sorge. Attraverso un post social, l’ex divo di CentoVetrine ha deciso (apparentemente) di mettere fine alla sua unione, garantendosi di fatto degli ulteriori blocchi nella diretta del reality in programma per lunedì prossimo. “Amore mio. Mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me. So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme per conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito delle tue parole. Pertanto mi ...

