F1, Mario Isola conferma: "Le monoposto del 2022 non saranno così tanto lente rispetto a quelle precedenti" (Di sabato 22 gennaio 2022) La rivoluzione nel Circus della F1 si è compiuta: nuove monoposto e nuove gomme. Tante novità da questo punto di vista e si riteneva che le macchine del 2022 potessero essere più lente per via delle caratteristiche delle nuove mescole da 18 pollici. A smentire questo aspetto, in parte, è stato Mario Isola, responsabile della Pirelli in F1. "All'inizio si parlava di più di tre secondi al giro, ora è mezzo secondo, un secondo. Quindi, considerando il lavoro di sviluppo delle macchine credo che si raggiungeranno i valori del 2021", ha affermato Isola. "Abbiamo raccolto alcuni dati dai team e dalle simulazione abbiamo appurato che le nuove vetture non saranno così tanto lente rispetto a ...

