Empoli, ufficiale l’acquisto di Benassi dalla Fiorentina (Di sabato 22 gennaio 2022) Nuovo rinforzo per l’Empoli. ufficiale l’arrivo del centrocampista Marco Benassi dalla Fiorentina: le ultime notizie La Lega Serie A, tramite i propri canali ufficiali, ha annunciato che è stato depositato il contratto di Marco Benassi con l’Empoli. Il centrocampista lascia la Fiorentina in prestito fino a fine stagione ed è pronto a mettersi subito a disposizione della sua nuova squadra. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 gennaio 2022) Nuovo rinforzo per l’l’arrivo del centrocampista Marco: le ultime notizie La Lega Serie A, tramite i propri canali ufficiali, ha annunciato che è stato depositato il contratto di Marcocon l’. Il centrocampista lascia lain prestito fino a fine stagione ed è pronto a mettersi subito a disposizione della sua nuova squadra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

