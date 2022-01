Empoli | Andreazzoli | «Juve? Incertezza sul ruolo | dissi di no Lavoro per le emozioni»

(Di sabato 22 gennaio 2022) Aurelioha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport, le parole dell’allenatore dell’Aurelioha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Le parole del tecnico dell’: PAROLE «Vorrei essere ricordato per aver regalato qualche emozione e per aver lasciato una traccia. Io posso anche salvare l’, ma cheho fatto se non ho trasmessoai tifosi e agli stessi giocatori?» OTTIMO– «Mettendo insieme tutte le componenti: la filosofia del club, ildell’ottimo ds Accardi, l’attenta scelta dei calciatori, la cura dei giovani. E poi c’è il campo, che è l’ultima cosa». TATTICA – «Appeso nel mio ufficio c’è un post-it con i cinque principi ...

Nel corso di un'intervista al Corriere dello Sport, il tecnico dell'Empoli Aurelio Andreazzoli ha parlato anche della corsa Scudetto ...Fumata bianca per Marco Benassi all'EMpoli. Stando ad Alfredo Pedullà, la Fiorentina avrebbe dato infatti il suo via libera al trasferimento ...