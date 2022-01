Calciomercato Milan, si monitora la situazione di un bianconero (Di sabato 22 gennaio 2022) Il Milan sarebbe ormai in procinto di divorziare con Samuel Castillejo, liberando un posto sull’out di destra offensivo. Si cerca dunque un esterno destro mancino, pronto a rientrare ma che si adatti anche a giocare sulla fascia opposta. Federico Bernardeschi JuventusIl Milan sarebbe interessato all’acquisto, a parametro zero, di Federico Bernardeschi,esterno classe 1994 della Juventus e della nostra nazionale: come riportato da “Sportmediaset”, i rossoneri starebbero seguendo da vicino la vicenda legata al rinnovo del giocatore con i bianconeri, e, qualora questo non dovesse arrivare, sarebbero pronti a fare un’offerta all’ex Fiorentina. La Juve discuterà i rinnovi dei giocatori in scadenza a febbraio, ed è possibile che un accordo con Bernardeschi per il rinnovo venga trovato in quella data. VINCENZO BONIELLO Leggi su rompipallone (Di sabato 22 gennaio 2022) Ilsarebbe ormai in procinto di divorziare con Samuel Castillejo, liberando un posto sull’out di destra offensivo. Si cerca dunque un esterno destro mancino, pronto a rientrare ma che si adatti anche a giocare sulla fascia opposta. Federico Bernardeschi JuventusIlsarebbe interessato all’acquisto, a parametro zero, di Federico Bernardeschi,esterno classe 1994 della Juventus e della nostra nazionale: come riportato da “Sportmediaset”, i rossoneri starebbero seguendo da vicino la vicenda legata al rinnovo del giocatore con i bianconeri, e, qualora questo non dovesse arrivare, sarebbero pronti a fare un’offerta all’ex Fiorentina. La Juve discuterà i rinnovi dei giocatori in scadenza a febbraio, ed è possibile che un accordo con Bernardeschi per il rinnovo venga trovato in quella data. VINCENZO BONIELLO

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @acmilan | Il #Milan non molla #Botman: si valuta l'ipotesi di bloccarlo ora per giugno. E intanto… - Gazzetta_it : Milan, colpo baby: preso Lazetic, in Serbia è 'il nuovo Vlahovic' - cmdotcom : #Leao: 'Sto benissimo al #Milan, spero resti anche #Theo. #Inter, non scappi. Vogliamo lo #scudetto'… - Giacomobacci2 : RT @MozzartSport: Mozzart Sport ecsclusiva: Dettagli dell’offerta del Milan #lazetic #milan #calciomercato @VitoAngele @SamueleLongo_9 @Fa… - KunGrax : RT @cmdotcom: #Milan, in arrivo #Lazetic: trattativa a buon punto con la #StellaRossa #calciomercato -