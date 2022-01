Bonus fiscali, crediti cedibili una sola volta. Al via la stretta anti frode (Di sabato 22 gennaio 2022) La misura approvata si estende a tutti i crediti d’imposta, dal superBonus 110% a quelli edilizi, dal tax credit affitti a quelli per la sanificazione dei luoghi di lavoro o l’acquisto di Dpi Leggi su ilsole24ore (Di sabato 22 gennaio 2022) La misura approvata si estende a tutti id’imposta, dal super110% a quelli edilizi, dal tax credit affitti a quelli per la sanificazione dei luoghi di lavoro o l’acquisto di Dpi

Advertising

bassanonet : Bonus Malus: Il governa conferma le detrazioni fiscali. Ma non è tutto oro quella che luccica sul fronte ecobonus.… - mantolalla : 'Perimetrare in modo così netto la cedibilità dei crediti fiscali sui #BONUS edilizi è un errore che rischia di ren… - UbaldoSentinel1 : @dottorbarbieri @RonaldL82181810 @JoeFortissimo @CarlottaMarche7 non andavano proprio fatti tutti sti bonus e detrazioni fiscali. - gggbbb40501682 : Bonus fiscali, crediti cedibili una sola volta. Al via la stretta anti frode @sole24ore - SaCe86 : Bonus fiscali, crediti cedibili una sola volta. Al via la stretta anti frode @sole24ore -