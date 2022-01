Biathlon | Benedikt Doll batte Johannes Thingnes Boe e vince la mass start di Anterselva Nono Lukas Hofer

(Di sabato 22 gennaio 2022) Il tedescofa 19/20 al tiro eil norvegeseBoe, imponendosi nella 15 kmdi, ultima prova individuale per gli uomini nella settima tappa della Coppa del Mondo 2021-2022 di: il teutonicoin 37:14.9,ndo il nordico (tre errori complessivi) di 31.3. Terzo posto per l’altro norvegese Sturla Holm Lagreid (tre errori), staccato di 1:28.8, il quale precede il transalpino Antonin Guigonnat (due errori), quarto a 1:34.7. La quinta piazza è di un altro norvegese, Sivert Guttorm Bakken (tre errori), che termina a 1:35.2. Tutti più staccati gli altri contendenti. In casa Italia giornata in chiaroscuro: bene...

