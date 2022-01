Basket, Eurolega femminile 2021-2022: Schio batte nettamente in casa le polacche del Gdynia (Di sabato 22 gennaio 2022) Si è disputato questa sera il recupero del match tra la Beretta Famila Schio e le polacche dell’area Gdynia, valido per l’undicesima giornata di Eurolega femminile di Basket. Le venete battono nettamente le polacche col punteggio di 77-61 grazie ad uno strappo decisivo nel secondo quarto lasciando le avversarie al palo senza possibilità di replica. Schio sale così al secondo posto con 7-4 di record dopo undici turni disputati. Nel frattempo è stata fissata anche la data del recupero contro il Fenerbahce Istanbul: 19 febbraio alle ore 17:00 (ora italiana). Primo quarto in sordina per entrambe le squadre, con la palla che fatica ad andare in fondo alla retina per più di un minuto: la sblocca Sandrina Gruda dal pitturato (2-0, -8’51”). ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022) Si è disputato questa sera il recupero del match tra la Beretta Familae ledell’area, valido per l’undicesima giornata didi. Le venete battonolecol punteggio di 77-61 grazie ad uno strappo decisivo nel secondo quarto lasciando le avversarie al palo senza possibilità di replica.sale così al secondo posto con 7-4 di record dopo undici turni disputati. Nel frattempo è stata fissata anche la data del recupero contro il Fenerbahce Istanbul: 19 febbraio alle ore 17:00 (ora italiana). Primo quarto in sordina per entrambe le squadre, con la palla che fatica ad andare in fondo alla retina per più di un minuto: la sblocca Sandrina Gruda dal pitturato (2-0, -8’51”). ...

