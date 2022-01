Bando per le ex Coop, Fiadel: “Ecco le criticità“ (Di sabato 22 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDopo la conferenza stampa nel corso della quale tutto i componenti della minoranza in Consiglio Comunale a Salerno hanno chiesto di sospendere il Bando per la manutenzione ordinaria, anche il sindacato, da tempo al fianco dei lavoratori dell’ex Cooperative sociali nella battaglia per ritrovare lavoro, criticano la procedura. In particolare i sindacati hanno scritto a Comune di Salerno e prefettura evidenziando le lacune e ricordando la situazione precaria in cui versano i lavoratori delle Cooperative. «I dipendenti sono ormai senza reddito da oltre tre mesi – afferma Angelo Rispoli, segretario provinciale Fiadel – C’è da sottolineare inoltre il grave pericolo per il verde urbano determinato dalla mancata manutenzione dello stesso nel periodo invernale. Abbiamo chiesto un incontro di merito ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 22 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDopo la conferenza stampa nel corso della quale tutto i componenti della minoranza in Consiglio Comunale a Salerno hanno chiesto di sospendere ilper la manutenzione ordinaria, anche il sindacato, da tempo al fianco dei lavoratori dell’exerative sociali nella battaglia per ritrovare lavoro, criticano la procedura. In particolare i sindacati hanno scritto a Comune di Salerno e prefettura evidenziando le lacune e ricordando la situazione precaria in cui versano i lavoratori delleerative. «I dipendenti sono ormai senza reddito da oltre tre mesi – afferma Angelo Rispoli, segretario provinciale– C’è da sottolineare inoltre il grave pericolo per il verde urbano determinato dalla mancata manutenzione dello stesso nel periodo invernale. Abbiamo chiesto un incontro di merito ...

