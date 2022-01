Via libera del Parlamento europeo al Digital Services Act (Dsa) (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il 20 Gennaio il Parlamento europeo ha votato, in plenaria a Strasburgo, il testo sul Digital Services Act, come avevamo anticipato nell’articolo “PIPL, anche la Cina adotta la legge sulla Data Protection”. Il testo approvato rappresenta il mandato per negoziare la stesura finale dello stesso con la presidenza francese del Consiglio, che rappresenta i paesi membri. Il primo incontro in calendario è fissato il 31 Gennaio. Dopo il voto, Christel Schaldemose, alla guida della squadra negoziale del Parlamento, ha dichiarato: “Il voto di oggi dimostra che i deputati e i cittadini europei vogliono un ambizioso regolamento Digitale adatto al futuro. Molto è cambiato durante i 20 anni da quando abbiamo adottato la direttiva sul commercio elettronico. Le piattaforme online sono diventate sempre ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il 20 Gennaio ilha votato, in plenaria a Strasburgo, il testo sulAct, come avevamo anticipato nell’articolo “PIPL, anche la Cina adotta la legge sulla Data Protection”. Il testo approvato rappresenta il mandato per negoziare la stesura finale dello stesso con la presidenza francese del Consiglio, che rappresenta i paesi membri. Il primo incontro in calendario è fissato il 31 Gennaio. Dopo il voto, Christel Schaldemose, alla guida della squadra negoziale del, ha dichiarato: “Il voto di oggi dimostra che i deputati e i cittadini europei vogliono un ambizioso regolamentoe adatto al futuro. Molto è cambiato durante i 20 anni da quando abbiamo adottato la direttiva sul commercio elettronico. Le piattaforme online sono diventate sempre ...

