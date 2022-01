Turismo: crollo d’incassi (-67 miliardi) nel settore nel 2021. La stima di Confesercenti (Di venerdì 21 gennaio 2022) crollo del settore Turismo nel 2021. Secondo le stime Confesercenti. Nel 2021, rispetto al 2019, mancano all'appello 67 miliardi di euro di consumi turistici interni (-28 miliardi solo nelle città d'arte) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 21 gennaio 2022)delnel. Secondo le stime. Nel, rispetto al 2019, mancano all'appello 67di euro di consumi turistici interni (-28solo nelle città d'arte) L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Turismo: crollo d’incassi (-67 miliardi) nel settore nel 2021. La stima di Confesercenti - adava_official : RT @AnsaValledAosta: Turismo: albergatori Vda, bene feste ma ora preoccupati per futuro. Indagine Adava, crollo presenze stranieri #ANSA ht… - AnsaValledAosta : Turismo: albergatori Vda, bene feste ma ora preoccupati per futuro. Indagine Adava, crollo presenze stranieri #ANSA - granmartello : L'economia del resto è fiorente visto il clima di crescente fiducia e l'intelligente contenimento di paura e sconfo… - Giulia088582331 : RT @ImolaOggi: Dove passa Draghi non cresce più un filo d'erba. Le restrizioni imposte per la pandemia continuano a pesare sul turismo, con… -