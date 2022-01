Sisma, il governo approva ddl che istituisce il Codice della ricostruzione. Un unico Dipartimento coordinerà le operazioni (Di venerdì 21 gennaio 2022) Con la legge delega si istituisce un solo modello per la gestione della ricostruzione post terremoto nei sette 'crateri' presenti in Italia Leggi su repubblica (Di venerdì 21 gennaio 2022) Con la legge delega siun solo modello per la gestionepost terremoto nei sette 'crateri' presenti in Italia

Advertising

crociangelini : RT @fabriziobarca: Emozione! Passo storico per aree sismiche Governo avvia Codice ricostruzione post-sisma e Centro responsabilità permanen… - AybigeAkinci : Sisma, il governo approva ddl che istituisce il Codice della ricostruzione. Un unico Dipartimento coordinerà le ope… - GiuliaSonzogno : RT @fabriziobarca: Emozione! Passo storico per aree sismiche Governo avvia Codice ricostruzione post-sisma e Centro responsabilità permanen… - messveneto : Terremoto centro-Italia, stop alla babele di norme che paralizzava il cratere. Cambiano le regole per la ricostruzi… - r_aloisio : RT @fabriziobarca: Emozione! Passo storico per aree sismiche Governo avvia Codice ricostruzione post-sisma e Centro responsabilità permanen… -