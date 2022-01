Sindaco Manfredi | “Il canone dello stadio deve essere riscosso | ma si può rinegoziare”

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Nella giornata di ieri è giunta la notizia di una diffida da parte del Comune di Napoli nei confronti della società azzurra. L’amministrazione comunale accusa il Napoli di non aver pagato l’affittoMaradona per un totale di circa 3,4 milioni di euro. GaetanoNapoli Oggi, ilGaetano, prima di prendere parte alla seduta del Consiglio comunale, è tornato a parlare della vicenda. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Quello da parte del Calcio Napoli è unche, ma dobbiamo distinguere tra situazione pre Covid e situazione Covid. Per il periodo Covid per tutte le società sportive è previsto che ci sia la possibilità di una ...