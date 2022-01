Serie A | italiane a rischio per le coppe | ‘colpa’ del protocollo

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Il curioso caso deltrova subito dubbi e perplessità per le squadre che dovranno affrontare leEuropee LaA con il nuovoha deciso che le Asl potranno bloccare le squadre con 9 calciatori positivi. Tutto ok, fino a che non si va a guardare anche quanto deciso dall’UEFA. In Europa per lele squadre possono giocare con 13 giocatori disponibili. Un buco nelche potrebbe provocare il 3-0 a tavolino, salvo la violazione dell’eventuale isolamento. A riportarlo La Repubblica. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

fantus74 : @EdoardoMecca1 una delle più belle serie tv italiane... - mancinerie : @artdielle @PrimeVideoIT @AlRobecchi @roanjohnson @sellerioeditore @carlopalomar @Basil_73 @Francesco_Morra… - repubblica : Serie A, il buco nel protocollo: le italiane a rischio nelle coppe europee [di Matteo Pinci] - PeterPacco : @PrimeVideoIT Sto vedendo la serie ed è carina, se la confrontiamo con il resto delle serie italiane è un capolavoro - kiki_emme : ma le serie tv italiane lo sanno che le storie non finiscono solo per i tradimenti?? #docnelletuemani #docnelletuemani2 -

Ultime Notizie dalla rete : Serie italiane

...e la continua sperimentazione fanno degli Almamediterranea una delle realtà musicalipiù ... Oltre al film, la band curerà la colonna sonore e le musiche originali di unaOriginal Netflix ...L'abbiamo vista da prima in fictiondi successo come Il Paradiso delle Signore " Daily 1 , ...nel 2020 come co - protagonista in La Guerra è Finita e un ruolo da protagonista nellaTV ...BRUXELLES - La Commissione Europea ha nominato martedì l'italiana Marina Zanchi consigliere principale in qualità di direttore della nuova agenzia esecutiva salute e digitale (Hadea). Hadea affronta l ...La serie A si prepara ad accogliere una sua vecchia conoscenza: il giocatore è in scadenza di contratto il prossimo giugno ed è grande attesa ...