Serena Williams entra nel mondo degli Nft con Sorare (Di venerdì 21 gennaio 2022) Serena Williams entra nel mondo degli Nft. Infatti è stato annunciato l’ingresso della fuoriclasse del tennis, ex n.1 del mondo, nel board di Sorare, la startup francese per il gioco del fantacalcio con blockchain che ha recentemente chiuso un finanziamento da 680 milioni di dollari. È quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa. LEGGI ANCHE –> «La vignetta sulla ex numero uno del mondo del tennis è razzista»: bufera su un disegnatore australiano Serena Williams si unisce a Sorare in un momento di forte espansione sul mercato statunitense, e da questo momento fornirà consulenza al cda dell’azienda, specie sullo sviluppo del rapporto con gli atleti e sulla strategia che l’azienda dovrà adottare per ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 21 gennaio 2022)nelNft. Infatti è stato annunciato l’ingresso della fuoriclasse del tennis, ex n.1 del, nel board di, la startup francese per il gioco del fantacalcio con blockchain che ha recentemente chiuso un finanziamento da 680 milioni di dollari. È quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa. LEGGI ANCHE –> «La vignetta sulla ex numero uno deldel tennis è razzista»: bufera su un disegnatore australianosi unisce ain un momento di forte espansione sul mercato statunitense, e da questo momento fornirà consulenza al cda dell’azienda, specie sullo sviluppo del rapporto con gli atleti e sulla strategia che l’azienda dovrà adottare per ...

