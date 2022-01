Rinnovo Brozovic: l’Inter spinge per la firma. I dettagli dell’accordo (Di venerdì 21 gennaio 2022) l’Inter spinge per il Rinnovo di Brozovic: c’è l’accordo su durata e cifre del nuovo accordo con il club nerazzurro Arrivano nuovi aggiornamenti sul Rinnovo di Marcelo Brozovic con l’Inter. L’accordo tra le parti non è in dubbio, con il club nerazzurro che entro gennaio vuole chiudere i discorsi come riporta Tuttosport. Tutto è comunque incanalato verso la firma dell’ex Dinamo Zagabria, dopo che il suo entourage ha accettato la proposta dell’Inter sulla base di un contratto fino al giugno 2026 a 6 milioni di euro più bonus a stagione L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 gennaio 2022)per ildi: c’è l’accordo su durata e cifre del nuovo accordo con il club nerazzurro Arrivano nuovi aggiornamenti suldi Marcelocon. L’accordo tra le parti non è in dubbio, con il club nerazzurro che entro gennaio vuole chiudere i discorsi come riporta Tuttosport. Tutto è comunque incanalato verso ladell’ex Dinamo Zagabria, dopo che il suo entourage ha accettato la proposta delsulla base di un contratto fino al giugno 2026 a 6 milioni di euro più bonus a stagione L'articolo proviene da Calcio News 24.

