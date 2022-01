Réouverture des discothèques et vaccination des enfants | découvrez toutes les nouvelles annonces de Jean Castex

Leggi su cityroma

(Di venerdì 21 gennaio 2022) La fin des restrictions sanitaires ? Ce jeudi 20 janvier,et Olivier Véran ont organisé une nouvelle conférence de presse pour préciser le calendrier de l’allègement des différentes mesures, discuté dans la matinée en Conseil de défense sanitaire. D’abord, l’entrée en vigueur du pass vaccinal, qui remplacera le pass sanitaire dès lundi 24 janvier pour les Français de plus de 16 ans. Les Français devront justifier d’un statut vaccinal complet et à jour pour accéder aux activités de loisirs, restaurants, bars, salles de sport, piscines, foires ou transports publics interrégionaux. Le simple test ne sera donc plus suffisant. En revanche, il ne sera pas nécessaire pour l’accès aux hôpitaux, aux cliniques, aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et aux maisons de retraite. “Le pass pourrait tout à fait être suspendu si ...