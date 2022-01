(Di venerdì 21 gennaio 2022) Leentrano nel vivo. Intanto più si va avanti, più ci sembra difficile che si raggiunga una larga intesa sull’individuazione di un candidato. In quanto in una situazione simile nessuno schieramento ha la forza di esprimere un candidato forte. Tuttavia impazza il totonomi. Da un sondaggio di Quorum/Youtrend per Sky Tg 24 emergono le preferenze

periodicodaily : Quirinalizie: quale Presidente vorrebbero gli italiani? #presidentedellarepubblica

Il primo, che non ha fatto nulla per smentire le sue ambizionie che è rischiosissimo ... iltiene le redini della coalizione del centrodestra. Dopo il riscontro dei numeri ...... dedicava alle vicendepoche righe in un box di taglio, dove l'ipotesi era quella di ... Insomma, dovremmo sfasciare tutto e ricominciare daccapo con chissàesito in piena crisi ...Le prove di forza per eleggere il presidente della Repubblica non sono realistiche. Non ci sono i numeri per condurle. Né su un fronte né su l’altro è possibile raggiungere i 505 voti necessari per sp ...È un peccato che alla elezione del Colle manchi così poco. I due movimenti promettevano di farci scompisciare col loro film contro Berlusconi, parto della loro "bella intelligenza collettiva". Gli uni ...