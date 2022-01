Quirinale, Renzi e Draghi centravanti o portiere: «Non possiamo lasciarlo in panchina» (Di venerdì 21 gennaio 2022) «Noi possiamo schierare Draghi come centravanti a Palazzo Chigi o portiere al Quirinale, ma l’unica cosa sicura è che non possiamo perderlo». Matteo Renzi in un’intervista a La Stampa oggi analizza la corsa per il Colle e mette in guardia contro i pericoli di una candidatura del premier, se questa non andasse a buon fine: «Attenzione. Se si porta Draghi come candidato allo scrutinio segreto, lo si elegge, anche perché esporlo a una bocciatura dell’Aula significherebbe perderlo sia per il Colle che per il governo. E l’Italia una cosa non se la può permettere: rimettere Mario Draghi in panchina». Renzi ha una linea ben precisa: «Da settimane dico che Draghi per sette anni al ... Leggi su open.online (Di venerdì 21 gennaio 2022) «Noischierarecomea Palazzo Chigi oal, ma l’unica cosa sicura è che nonperderlo». Matteoin un’intervista a La Stampa oggi analizza la corsa per il Colle e mette in guardia contro i pericoli di una candidatura del premier, se questa non andasse a buon fine: «Attenzione. Se si portacome candidato allo scrutinio segreto, lo si elegge, anche perché esporlo a una bocciatura dell’Aula significherebbe perderlo sia per il Colle che per il governo. E l’Italia una cosa non se la può permettere: rimettere Marioin».ha una linea ben precisa: «Da settimane dico cheper sette anni al ...

