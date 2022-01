Quirinale, decreto per voto positivi: ok da Cdm (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri ha approvato all’unanimità il decreto che consente ai grandi elettori positivi di prendere parte al voto per l’elezione del prossimo Capo dello Stato. La misura arriva anche alla luce della lettera del presidente della Camera Roberto Fico indirizzata al governo in cui veniva chiesto, alla luce di quanto emerso dalla riunione dei capigruppo, un intervento normativo per consentire il voto. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri ha approvato all’unanimità ilche consente ai grandi elettoridi prendere parte alper l’elezione del prossimo Capo dello Stato. La misura arriva anche alla luce della lettera del presidente della Camera Roberto Fico indirizzata al governo in cui veniva chiesto, alla luce di quanto emerso dalla riunione dei capigruppo, un intervento normativo per consentire il. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Agenzia_Ansa : Arriva un decreto legge per permettere ai grandi elettori in isolamento o in quarantena per il Covid di partecipare… - ngiocoli : RT @CalosiGuido: Vivissimi complimenti a Mario Draghi per la firma sull’ultimo decreto: a lui, “candidato” al Quirinale - se queste son le… - CalosiGuido : Vivissimi complimenti a Mario Draghi per la firma sull’ultimo decreto: a lui, “candidato” al Quirinale - se queste… - MandronePeppe : RT @Agenzia_Ansa: Arriva un decreto legge per permettere ai grandi elettori in isolamento o in quarantena per il Covid di partecipare alle… - lifestyleblogit : Quirinale, decreto per voto positivi: ok da Cdm - -