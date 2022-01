Per Ricciardi Bill Gates è come Otelma: “Non ne sbaglia una” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen – Walter Ricciardi incorona le capacità profetiche Bill Gates. Quindi definendolo alla stregua di un veggente, come riportato da Agi. Ricciardi: “Bill Gates non sbaglia una previsione” Dunque, per Ricciardi, è una sorta di oracolo. Di conseguenza le sue affermazioni sull’avvento di “pandemie molto più mortatli del Covid” andrebbero prese sul serio. Così Ricciardi nel merito a Radio 24: “Bill Gates ci ha sempre preso, è dal 2013 che avverte, l’ha fatto in uno speech Ted, la sua copertina su Time dice esattamente questo, aveva predetto una pandemia. Vuole metterci in guardia, vuole dirci, preparatevi. Tutti quelli che dicono la verità non la dicono perchè sono dei menagramo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen – Walterincorona le capacità profetiche. Quindi definendolo alla stregua di un veggente,riportato da Agi.: “nonuna previsione” Dunque, per, è una sorta di oracolo. Di conseguenza le sue affermazioni sull’avvento di “pandemie molto più mortatli del Covid” andrebbero prese sul serio. Cosìnel merito a Radio 24: “ci ha sempre preso, è dal 2013 che avverte, l’ha fatto in uno speech Ted, la sua copertina su Time dice esattamente questo, aveva predetto una pandemia. Vuole metterci in guardia, vuole dirci, preparatevi. Tutti quelli che dicono la verità non la dicono perchè sono dei menagramo ...

