Nel Lazio parte la corsa per il post-Zingaretti (Di venerdì 21 gennaio 2022) AGI - Nel centrosinistra romano è partita, sottotraccia ad un anno dalle urne, la contesa che condurrà alla campagna elettorale per le regionali nel Lazio. Il secondo mandato di Nicola Zingaretti scadrà a marzo del 2023, il voto in teoria cadrebbe in concomitanza con le elezioni politiche qualora il Parlamento completasse la legislatura fino alla scadenza naturale. Nel 2017 il Consiglio regionale ha recepito il divieto di terzo mandato consecutivo. Così, archiviate le suppletive per il collegio alla Camera del centro storico di Roma, nella Capitale sono partite le manovre tra gli schieramenti in vista delle regionali. Al momento, a quanto filtra, i nomi più gettonati come possibili candidati alla presidenza per la coalizione di centrosinistra sono Daniele Leodori, esponente di area centrista del Pd, attuale vice di Zingaretti, ed ...

