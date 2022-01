Napoli-Salernitana si gioca: Situazione, positivi e regolamento (Di venerdì 21 gennaio 2022) Napoli-Salernitana è uno delle partite a rischio rinvio a causa dei diversi casi di positività al Covid emersi nelle fila dei granata. Napoli-Salernitana è una delle partite in dubbio in questo weekend della 23ª giornata di Serie A a causa dei diversi casi di Covid nelle file della squadra di Stefano Colantuono. Secondo il regolamento della Lega Serie A, una squadra può chiedere il rinvio di una partita se ha in squadra almeno 9 giocatori positivi sui 25 facenti parte della lista depositata in Lega. QUANTI positivi HA LA Salernitana? In questo momento la partita tra Napoli e Salernitana si giocherebbe. Il club campano ha comunicato nel pomeriggio di venerdì 21 gennaio che il giro di ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 21 gennaio 2022)è uno delle partite a rischio rinvio a causa dei diversi casi dità al Covid emersi nelle fila dei granata.è una delle partite in dubbio in questo weekend della 23ª giornata di Serie A a causa dei diversi casi di Covid nelle file della squadra di Stefano Colantuono. Secondo ildella Lega Serie A, una squadra può chiedere il rinvio di una partita se ha in squadra almeno 9torisui 25 facenti parte della lista depositata in Lega. QUANTIHA LA? In questo momento la partita trasi giocherebbe. Il club campano ha comunicato nel pomeriggio di venerdì 21 gennaio che il giro di ...

Advertising

DiMarzio : #Salernitana, salgono a 9 i calciatori positivi: al momento salterebbe il derby col #Napoli - DiMarzio : #SerieA | Gli ultimi aggiornamenti sulle due partite a rischio della 23a giornata - sscnapoli : ?? #NapoliSalernitana, biglietti in vendita a partire dalle ore 11:00. ?? #ForzaNapoliSempre - nerazzurrafc : RT @it_inter: L'Inter farà ricorso contro la decisione del Giudice Sportivo per prendere visione del fascicolo relativo alla gara e per cap… - napolipiucom : Napoli-Salernitana si gioca: Situazione, positivi e regolamento #napoli #Salernitana #ForzaNapoliSempre… -