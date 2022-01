Lungomare | Anva a Tringali e De Luca | “Non siamo abusivi e denunciamo lo spaccio”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno –smo edi droga a: l’non ci sta. Attraverso una lunga lettera firmata dal coordinatore provinciale Roberto Cristofaro, ribatte e puntualizza. Non sono affatto piaciute all’associazione degli ambulanti facente capo a Confesercenti, le dichiarazioni dell’assessore alla sicurezza del Comune di Salerno Claudioe quelle del Governatore Vincenzo De. Roberto De Cristofaro afferma: “Da alcuni giorniinondati di notizie inerenti l’smo presente sul, in ragione del deturpamento del decoro urbano da parte di alcune attività abusive per necessità, in particolare di ambulanti italiani. Ebbene fare chiarezza. L’Assessore alla Sicurezza del Comune ...