LIVE Berrettini-Alcaraz 6-2 1-0, Australian Open 2022 in DIRETTA: break in avvio di secondo set per l’azzurro! (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Prima centrale del romano. 15-15 Risposta insidiosa dell’iberico con il rovescio. 15-0 Risposta corta di Alcaraz che si è lamentato del servizio durante il cambio campo: molto sfiduciato lo spagnolo. 1-0 COME STA GIOCANDO MATTEO!!!! DIRITTO AGGRESSIVO DELL’AZZURRO E break IN avvio DI secondo SET 30-40 Lento in risposta l’azzurro sorpreso dal servizio. 15-40 Doppio fallo e due palle break immediate per il romano. 15-30 Fuori giri il diritto a sventaglio dello spagnolo che termina lungo. 15-15 Servizio e diritto di Alcaraz e chiusura con lo smash. 0-15 Risposta profonda dell’azzurro: lento lo spagnolo. INIZIO secondo SET 05.59 Intanto si è conclusa l’esperienza di Matteo Sonego a Melbourne: ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Prima centrale del romano. 15-15 Risposta insidiosa dell’iberico con il rovescio. 15-0 Risposta corta diche si è lamentato del servizio durante il cambio campo: molto sfiduciato lo spagnolo. 1-0 COME STA GIOCANDO MATTEO!!!! DIRITTO AGGRESSIVO DELL’AZZURRO EINDISET 30-40 Lento in risposta l’azzurro sorpreso dal servizio. 15-40 Doppio fallo e due palleimmediate per il romano. 15-30 Fuori giri il diritto a sventaglio dello spagnolo che termina lungo. 15-15 Servizio e diritto die chiusura con lo smash. 0-15 Risposta profonda dell’azzurro: lento lo spagnolo. INIZIOSET 05.59 Intanto si è conclusa l’esperienza di Matteo Sonego a Melbourne: ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Berrettini-Alcaraz 3-2 Australian Open 2022 in DIRETTA: break dal nulla per l’azzurro nel primo set! -… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Alcaraz Australian Open 2022 in DIRETTA: Ostapenko sorprende Krejcikova nel primo set! A seguire l’… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Alcaraz 0-1 Australian Open 2022 in DIRETTA: si comincia sulla Rod Laver Arena! - #Berrettini-Alcar… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Australian Open 2022 - Secondo scontro di sempre tra Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz che si sfida… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Alcaraz Australian Open 2022 in DIRETTA: Ostapenko e Krejcikova volano al terzo set! A seguire l’az… -