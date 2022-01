L'idea di Ricciardi: "In 8 giorni fuori dalla pandemia se facciamo il tampone a tutti" (Di venerdì 21 gennaio 2022) "Ci sono due possibilità di fronte alla pandemia. O fai la mitigazione o il contenimento. Se scegli la prima sei sempre indietro. Ma una malattia come questa, con una tale mortalità e contagiosità non la devi inseguire... Leggi su europa.today (Di venerdì 21 gennaio 2022) "Ci sono due possibilità di fronte alla. O fai la mitigazione o il contenimento. Se scegli la prima sei sempre indietro. Ma una malattia come questa, con una tale mortalità e contagiosità non la devi inseguire...

Advertising

ampv28 : E no #ricciardi. Siamo in una pandemia. Dobbiamo testare in un solo giorno tutti i 7-8 miliardi di persone. Isolare… - ClaudioPuccio1 : @MELLOWY19135243 @domearre @sbonaccini Però Ricciardi, che è un collaboratore di Speranza, parlava di quarta dose d… -