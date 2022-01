Ladri in azione a casa di Filippo Tortu, cercavano la medaglia d'oro ma era... in banca (Di venerdì 21 gennaio 2022) " Qualcuno è entrato in casa mia, probabilmente per rubarmi l’oro vinto a Tokyo . Fortunatamente non hanno trovato quello che cercavano, perché l’avevo fatto mettere tempo fa in banca, dove rimarrà,... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 21 gennaio 2022) " Qualcuno è entrato inmia, probabilmente per rubarmi l’oro vinto a Tokyo . Fortunatamente non hanno trovato quello che, perché l’avevo fatto mettere tempo fa in, dove rimarrà,...

