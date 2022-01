L’accusa di Lancet | «In Lombardia l’epidemia diffusa per colpa del governo Conte e della Regione»

Leggi su open.online

(Di venerdì 21 gennaio 2022) The, rivista scientifica di ambito medico tra le più autorevoli al mondo, ha pubblicato un contributo firmato da quattro scienziati che accusa le istituzioni italiane di aver favorito la carneficinadurante la prima ondatapandemia di Coronavirus. L’articolo, firmato da Chiara Alfieri, Marc Egrot, Alice Desclaux e Kelley Sams, si intitola «Riconoscere gli errori dell’Italia nella sanità pubblica nella risposta a Covid-19». E cita in apertura l’associazione Sereni e Sempre Uniti, che sta agendo davanti al tribunale di Roma per ottenere risarcimenti dei danni per le imperiziesanità pubblica italiana nella gestionepandemia. Nel contributo si punta il dito in primo luogo sull’inconsistenzarisposta ...